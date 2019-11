Sporting ganha na Eslováquia em andebol para a Champions

Hoje às 20:37 Facebook

O Sporting ganhou esta quarta-feira ao Tatran Presov, na Eslováquia, na oitava jornada do grupo C da Liga dos Campeões, reforçando o segundo lugar, só atrás dos espanhóis do Irun Bidasoa.

A vitória foi muito clara, com 37-22 para os portugueses no final e 16-10 ao intervalo, no Tatran Handball Arena, perante cerca de 1.400 espetadores.

Com mais esta vitória, a quinta da temporada na Champions, o Sporting chega aos 11 pontos, a um do Irun Bidasoa e com mais um que o IK Savehof, da Suécia, principal adversário dos leões no caminho para o play-off.

Os verdes e brancos mostraram-se sempre mais eficazes ante um adversário geralmente mais duro na partida - sete exclusões de dois minutos, contra apenas cinco.

Valentin Ghionea, com oito golos, voltou a ser o melhor marcador do Sporting, tendo anotado mais um que o companheiro de equipa Tiago Rocha.

Pelos eslovacos, o melhor anotador foi Lukas Urban, com seis golos.

Os próximos compromissos do Sporting na prova são contra Bidasoa Irun (dia 23, em Espanha) e IK Sävehof (dia 30, em Lisboa).