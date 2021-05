Sporting ganha vantagem ao F. C. Porto na final do play-off da Liga

JN/Agências Hoje às 19:52 Facebook

O Sporting impôs-se esta sexta-feira ao F. C. Porto por 74-72, no primeiro jogo da final do play-off da Liga de basquetebol, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, numa partida com várias alterações no marcador.

A jogarem em casa, os leões tiveram uma melhor entrada na partida e ao intervalo venciam por 35-26, mas os dragões responderam no começo do terceiro parcial e passaram para a frente do marcador.

Na reta final do encontro, o conjunto leonino conseguiu superiorizar-se por dois pontos e está em vantagem na final.

O F. C. Porto, que tem 12 títulos, e o Sporting, com oito, decidem o sucessor da Oliveirense, que venceu os dois últimos campeonatos, em 2018 e 2019, sendo que, em 2020, a Liga foi cancelada devido à covid-19.