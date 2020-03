Sporting garante que continua a lutar pela contribuição dos 22 títulos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O "Jornal Sporting" completa, esta terça-feira, 98 anos e o clube de Alvalade garante que continua a lutar para que lhe sejam reconhecidos 22 campeonatos nacionais, em vez dos 18.

Num artigo do "Jornal Sporting", os leões deixam críticas à Federação Portuguesa de Futebol e sustentam a teoria com uma entrevista a Diogo Ramada, historiador, investigador e professor universitário.

"Até 1937, o Campeonato de Portugal era a prova máxima do país de um ponto de vista legal (oficial) e social (na imprensa). A ideia de que o Campeonato Nacional da I Divisão e a Taça de Portugal são a continuação, sob outra designação, das Ligas e do Campeonato de Portugal é falsa e tem origem num equívoco lamentável da Direcção da Federação, que é ilegal de um ponto de vista procedimental, contrário às decisões do Congresso Extraordinário de Agosto-Dezembro de 1938 e insustentável de uma perspectiva histórica. Não foi o Campeonato de Liga que se transformou no Campeonato Nacional - foi o Campeonato de Portugal que mudou de modelo competitivo, passando para um sistema em poule", defende Diogo Ramada.