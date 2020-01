Sporting garante reforço para o ataque

Norberto A. Lopes Hoje às 14:56 Facebook

Clube leonino chega a acordo com o Slovan Bratislava para a transferência de Sporar, avançado com instinto goleador.

Na véspera do jogo com o Braga, da meia-final da Taça da Liga, o Sporting garantiu um reforço: o avançado esloveno Sporar, jogador do Slovan Bratislava. Segundo apurou o JN, existe acordo total entre os dois clubes e o futebolista vai viajar em breve para Portugal, onde irá realizar exames médicos antes de assinar contrato com o clube de Alvalade.

Sporar, de 25 anos, é um ponta-de-lança com faro goleador e esta época já marcou 21 golos ao serviço do Slovan Bratislava. Na época passada, assinou 34 golos. O avançado vem colmatar uma lacuna detetada pela equipa técnica no plantel dos leões.