Sporting goleia ACCS e está na final da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting realizou uma exibição de grande nível contra os franceses do ACCS (6-2), onde joga Ricardinho, e carimbou a passagem à final da Liga dos Campeões. Adversário no jogo decisivo, de domingo, sairá do encontro entre Benfica e Barcelona (19 horas).

Os leões continuam em grande forma, tanto no campeonato onde são líderes, como nas competições europeias e estão na final da Champions, pela quinta vez nos últimos seis anos.

Logo aos 5 minutos, o mais recente reforço do Sporting, Esteban Guerrero, inaugurou o marcador, com assistência de Erick. Os leões mantiveram o domínio e, em dois minutos, ampliaram duplamente a vantagem. Primeiro foi a vez de Tomás Paçó marcar, seguido de Merlim, um minuto depois.

Lutin ainda reduziu para a equipa de Ricardinho, antes de Pany Varela receber ordem de expulsão direta.

Após o reatar os franceses ainda acreditavam que conseguiam dar a volta ao marcador, mas foi mesmo Cavinato a fazer o 4-1. Galmin deixou o resultado em 4-2, antes de Merlim bisar e Cardinal fixar o resultado final, de grande penalidade, que o próprio conquistou.

Assim os leões vão disputar mais uma final, sendo que poderá ser um encontro 100% português, caso o Benfica ultrapasse o Barcelona.