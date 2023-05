Sporting goleia Anderlecht e é o primeiro finalista da Champions de Futsal

JN/Agências Hoje às 18:51, atualizado às 19:13 Facebook

Uma entrada avassaladora do Sporting, com seis golos em 12 minutos, permitiu, esta sexta-feira, o apuramento para a final da Liga dos Campeões de futsal, num triunfo expressivo, por 7-1, frente aos belgas do Anderlecht.

No Velòdrom Illes Balears, na ilha espanhola de Palma de Maiorca, os 'leões' chegaram ao triunfo com os tentos de Cavinato (02), Tomás Paçó (03), Alex Merlim (04), Edu (05, na própria baliza), Neves (07 e 29) e Erick (12), com Jelovcic (26) a marcar pelos belgas.

Alex Merlim foi a grande figura da partida, adicionando quatro assistências ao golo que faturou, sendo que quatro dos sete golos surgiram na sequência de bola parada, rumo à sexta final em sete anos em que encontrará o vencedor do duelo Palma Futsal-Benfica.

Os leões chegaram aos cinco minutos com o triunfo consumado e ainda continuaram a 'esmagar' o adversário, com tremenda eficácia sempre que se aproximavam da baliza de Diego Roncaglio, num ritmo elevado para o qual o Anderlecht não estava preparado.

Cavinato surgiu oportuno em zona frontal a desviar um passe de Alex Merlim, aos dois minutos, com Tomás Paçó a ampliar de seguida, aos três, num 'disparo' de primeira, de novo a dar a melhor resposta ao canto do ala, já após ter atirado ao poste, ainda com 0-0.

Alex Merlim estava imparável e, depois de oferecer os dois primeiros tentos, foi ele que apontou o terceiro, num remate de muito longe, aos quatro, seguido de nova tentativa ao poste, de Zicky, e de um autogolo infeliz do azarado Edu, com cinco minutos de jogo.

Com 4-0 em cinco minutos, os comandados de Nuno Dias não quiseram ainda levantar o pé e, aos sete, voltaram a marcar, com Neves a surgir sozinho no interior da área e a encostar com facilidade, escassos segundos depois de ter atirado em direção ao poste.

Diego Roncaglio, antigo guarda-redes do rival Benfica, ainda tentou suster um sexto tento dos lisboetas, mas, aos 12, Erick foi o autor do melhor golo do encontro, num pontapé acrobático fantástico que concluiu o início avassalador do Sporting, deixando que o Anderlecht usufruísse de posse de bola.

Os belgas até tiveram a oportunidade de, logo após o primeiro golo de Cavinato, atirar ao poste, por Gréllo, tendo voltado a dispor de pontaria 'a mais' aos 12, com o remate do ex-sportinguista Diogo, mas sem conseguirem impor algo no jogo na primeira parte.

Numa segunda parte bem mais tranquila, com o Sporting a limitar-se a gerir o encontro com controlo das investidas contrárias, o jovem Diogo Santos ainda voltou a acertar na trave, aos 26, num lance que antecedeu o 'tento de honra' do Anderlecht, por Jelovcic.

Num ataque veloz, Tomic trabalhou bem perante a defesa 'verde e branca' e entregou ao croata, numa ligeira reação da turma de Luca Cragnaz na qual Diogo ainda testou os bons reflexos de Guitta, mas finalizada com o 'bis' de Neves - desvia em Erick -, aos 29.

Até ao final, o Sporting, empurrado por um forte apoio dos adeptos leoninos, que se deslocaram em grande número até Palma de Maiorca, ainda podia ter aumentado mais a vantagem, não fosse o remate de Erick a acertar, uma vez mais, no poste.