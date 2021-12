Sporting goleia Benfica e ergue Supertaça

JN Hoje às 21:01 Facebook

O Sporting conquistou, esta quarta-feira, a 10.º Supertaça do historial, ao vencer o Benfica, por x-x, no Multiusos de Gondomar.

Os leões adiantaram-se no marcador por Cardinal, aos 5 minutos, mas Bruno Cintra (7) e Tayebi (10) deram a volta e colocaram as águias na frente. Cavinato fez o 2-2 aos 17 minutos, com Miguel Ângelos, aos 20, a colocar a formação leonina pela segunda vez na frente do marcador, posição que não mais perdeu até ao final do encontro.

Pelo meio, destaque para a expulsão de Jacaré, por cotovelada a Cardinal quando a formação da Luz estava a vencer.

No segundo tempo, o Sporting, atual campeão europeu da modalidade, desequilibrou ainda mais o encontro, com Caninato (21), Guitta (24 e 30) e Pany (36) a darem os contornos de goleada.

Este é o 10.º troféus dos leões, quarto seguido depois dos triunfos em (2017, 2018, 2019). Em 2020 esta competição não se disputou devido à covid-19. Na lista de vencedores segue-se o Benfica com oito supertaças. Boavista, Freixieiro, Miramar, Instituto Dom João V e GDC Correio da Manhã têm um troféu cada.