Sporting goleia nos Açores e sobe ao pódio da Liga

O Sporting venceu, esta segunda-feira, o Santa Clara por 4-0, nos Açores, na 14.ª jornada da Liga, após uma exibição de gala na segunda parte, que garante a subida ao pódio na tabela classificativa.

Após uma primeira parte amorfa, o Sporting conseguiu chegar ao golo cinco minutos antes de o árbitro apitar para o intervalo, através de Luiz Phellype, e a vantagem tranquilizou os leões para o segundo tempo, fase em que conseguiram chegar à goleada, com um bis do brasileiro, aos 47, e tentos de Bolasie (54) e Bruno Fernandes, de grande penalidade (60).

Com o triunfo, o Sporting ultrapassa o Famalicão, que no sábado perdeu com o líder Benfica e manteve os 24 pontos, e ascende ao terceiro lugar da Liga, com 26. Já o Santa Clara, que teve a última vitória na Liga frente ao Gil Vicente, por 1-0, à sétima jornada, permanece como 15.º classificado, com 14 pontos.

A primeira parte disputou-se a um ritmo muito baixo e o resultado ao intervalo iria privilegiar a única equipa que tentou chegar ao golo ao longo da primeira metade do encontro. Nos primeiros 45 minutos, o Sporting dominou a posse de bola, jogou no meio campo contrário, mas raras vezes conseguiu ultrapassar a muralha defensiva dos açorianos.

O Santa Clara, além de apostar de forma esporádica no contra-ataque, tinha como prioridade o rigor defensivo, tarefa facilitada pela falta de objetivo no domínio sportinguista.

O Sporting, longe de fazer uma exibição brilhante, conseguiu alguns lances de perigo, fruto de bolas lançadas para a área, mas, nem Luiz Phellype, aos 33, nem Bolasie, aos 35, conseguiram acertar com as redes açorianas.

O Santa Clara, claramente abaixo da qualidade exibicional que já demonstrou ser capaz esta temporada, o melhor que conseguiu foi um remate de Thiago Santana, que passou perto da baliza de Maxi.

Numa das poucas vezes que os insulares desmancharam a organização defensiva, o Sporting aproveitou para fazer o golo, num lance conduzido por Vietto na esquerda, que assistiu Luiz Phellype para o 1-0.

Após um compasso de espera, o lance foi validado pelo VAR e os leões iriam para as cabines a vencer por 1-0.

A segunda parte começou praticamente com o segundo golo do Sporting: passe longo para a zona defensiva do Santa Clara, os defesas açorianos desentenderam-se e Ristovski aproveitou para assistir o brasileiro para o 2-0.

Os leões apareceram com outra atitude no segundo tempo, uma atitude que arrasou a equipa açoriana. Aos 50, Bolasie, sem marcação na área, cabeceou para a fora, uma falha emendada aos 54, quando, após canto na esquerda, foi melhor do que toda a defesa açoriana e cabeceou colocado para o 3-0.

Bolasie não iria ficar por aqui; aos 60 minutos, o jogador sportinguista mostrou-se imparável na ala esquerda e Zaidu só conseguiu travá-lo com recurso à falta, já dentro da área.

O árbitro assinalou grande penalidade, Bruno Fernandes não facilitou e o Sporting chegou ao 4-0.

Com o resultado feito, o Sporting mostrou-se tranquilo no encontro, dominando-o até final. Os leões estiveram sempre mais perto do quinto golo do que propriamente o Santa Clara do primeiro.

Os açorianos ainda conseguiram o golo de honra aos 67 minutos, mas foi anulado, porque Fábio Cardoso cometeu falta ao estar infiltrado na barreira dos leões quando o livre direito cobrado de forma exímia por Bruno Lamas foi parar ao fundo das redes.

Ao longo do encontro, a claque do Sporting, sempre ativa no apoio à equipa, não entoou nenhum insulto aos jogadores verdes e brancos, ao contrário do que aconteceu aquando da chegada da equipa aos Açores, quando um grupo de adeptos insultou os atletas e entoou cânticos evocativos do ataque à academia de Alcochete.