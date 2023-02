Sporting goleia o Braga em Alvalade

O Sporting venceu (5-0), esta quarta-feira, o Braga, em Alvalade, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Musa, com um bis, Marcus Edwards, Matheus Reis e Pedro Gonçalves marcaram os golos do encontro. Niakaté foi expulso.

Na sequência de um pontapé de canto, Morita abriu a contagem aos nove minutos. Na segunda parte, o médio japonês bisou, depois de aproveitar um erro da defesa do Braga, e pouco depois os guerreiros do Minho ficaram reduzidos a dez jogadores, com Niakaté a ver o segundo cartão amarelo, por protestos.

O clube de Alvalade aumentou a vantagem por Marcus Edwards e Matheus Reis, com um grande golo à entrada da área fez o quarto golo. Já nos descontos, Pedro Gonçalves, de grande penalidade, fechou a contagem e repetiu o resultado dos quartos de final da Taça da Liga.

PUB

Com este resultado, o clube de Alvalade, quarto classificado, passou a somar 35 pontos, ficando a cinco do Sporting de Braga, que se manteve com 40 e caiu para terceiro, a dois pontos do F. C. Porto e 10 do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado.

Veja os golos e os casos: