Sporting goleia Paços de Ferreira e fica a quatro pontos do Braga

Conjunto de Ruben Amorim venceu por 4-0 na capital do móvel, e fica mais próximo do S.C. Braga. Castores cada vez mais perto da despromoção.

Os leões conquistaram os três pontos em Paços de Ferreira, num encontro em que o conjunto de César Peixoto raramente incomodou a defensiva verde e branca, e fica agora a quatro pontos do Braga, terceiro classificado.

O Sporting não teve de correr muito para chegar à vantagem, aos sete minutos, através de um erro de Luíz Carlos que, depois de receber um passe de Marafona, tentou devolver ao guarda-redes, mas acabou por atirar a bola para dentro da baliza da própria equipa - Marafona tocou na bola antes de passar a linha de golo, tendo-lhe sido atribuído o autogolo, por parte da Liga. Aos 33 minutos, Nuno Santos castigou uma saída precoce da baliza, por parte de Marafona, e picou a bola por cima do guarda-redes dos pacenses.

Na segunda parte, Francisco Trincão apontou o terceiro dos leões, aos 62 minutos, tirando Rui Pires do lance, com uma receção de bola em rotação, para bater o guardião do Paços. Ruben Amorim aproveitou a diferença de três golos no marcador para promover o regresso de Paulinho à competição (substituiu Marcus Edwards, aos 65 minutos), recuperado de uma fascite plantar num pé, que o afastou dos compromissos da equipa durante cerca de um mês (falhou sete jogos). Também saído do banco, Chermiti terminou o jejum de golos, que durava há três meses (já não faturava desde fevereiro, no encontro com o F.C. Porto), e no último minuto da partida, fixou o resultado em 4-0, com uma finalização à ponta de lança, depois de cruzamento rasteiro de Arthur Gomes.

A três jornadas do final do campeonato, o Paços de Ferreira encontra-se no penúltimo lugar, de despromoção direta para a segunda liga, com 20 pontos, a três pontos de distância do Marítimo - a manter o 16º posto, os insulares terão de disputar o playoff de manutenção no principal escalão. Em caso de igualdade pontual entre os castores e os madeirenses, o Marítimo beneficia de vantagem em confronto direto entre as duas equipas, por ter vencido os dois encontros disputados esta temporada entre os dois clubes - vitória por 1-0 na capital do móvel (11ª jornada) e por 3-1 na Madeira (28ª jornada).