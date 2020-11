JN/Agências Ontem às 22:48 Facebook

O Sporting somou, este sábado, a segunda goleada seguida na Liga ao derrotar o Vitória de Guimarães por 4-0 na sétima jornada, que controlou totalmente, com Pedro Gonçalves a marcar mais dois golos.

Depois da assistência para o tento inaugural, de Nuno Santos, aos 11 minutos, o médio leonino, de 21 anos, dilatou a vantagem aos minutos 43 e 55, tornando-se no melhor marcador da I Liga, com sete golos, antes de Jovane Cabral fechar a contagem, aos 74.

Após uma entrada muito forte, os leões controlaram todos os momentos do desafio, sabendo quando recuar no terreno e quando 'acelerar' rumo à baliza de Bruno Varela, perante um adversário que se desequilibrou facilmente quando perdia a bola.

O Sporting chegou aos 19 pontos e vai concluir a ronda na liderança do campeonato, por ter mais quatro do que o segundo, Benfica, enquanto os minhotos, que sofreram mais golos neste jogo do que nas seis primeiras jornadas - três, até agora - ocupam o quinto lugar, com 10 pontos.

Com Nuno Santos de regresso ao onze, por troca com Tiago Tomás, os leões quase marcaram no primeiro minuto, quando Bruno Varela saiu rapidamente da baliza para impedir a finalização de Sporar e a bola sobrou para o remate de João Mário à trave.

Veloz com bola e pressionante sem ela, a turma verde e branca aproveitou o espaço concedido pelo meio-campo vitoriano para chegar com facilidade à área e, depois de Sporar ter desperdiçado nova oportunidade, ao minuto sete, chegou ao golo.

Suliman perdeu a bola a meio-campo para Pedro Gonçalves, que, após tabela com Sporar, se isolou pela ala direita e serviu Nuno Santos para o remate cruzado que lhe valeu o terceiro golo da conta pessoal no campeonato.

Em vantagem, os pupilos de Rúben Amorim abrandaram e recuaram no terreno, permitindo ao Vitória aparecer mais vezes no meio-campo leonino e disfarçar os desequilíbrios que evidenciava após as perdas de bola, terreno fértil para os ataques rápidos leoninos.

Com Sacko a render Zié Ouattara na lateral direita e a dar largura ao ataque, os anfitriões apareceram várias vezes junto à área 'verde e branca', mas raramente acertaram nas decisões tomadas, tendo criado uma ocasião para empatar: em posição frontal à baliza, após livre de Quaresma, Suliman cabeceou para defesa de Ádan, aos 22 minutos.

O Sporting manteve, porém, o controlo do desafio e aproveitou o espaço deixado pelos vitorianos no corredor central para iniciar a jogada que culminou no primeiro golo de Pedro Gonçalves no desafio, após assistência de Porro.

Sob chuva intensa, a turma de Guimarães iniciou a segunda parte nas imediações da área contrária, tendo mesmo introduzido a bola na baliza, por André André, num lance anulado, aos 50 minutos, mas viu esse esforço desfeito pelo segundo golo de Pedro Gonçalves, pouco depois.

Na sequência de um pontapé de baliza de Adán, o vitoriano Suliman não cortou a bola de cabeça e o médio leonino isolou-se perante Bruno Varela e marcou pela sétima vez na competição, tornando-se no melhor marcador.

Os pupilos de João Henriques ainda 'esboçaram' alguns ataques na última meia hora da partida, mas mostraram-se cada vez mais desorientados com o avançar do cronómetro, perante um Sporting que aproveitou o espaço concedido para criar oportunidades até selar o resultado num remate certeiro de ​​​​​​​Jovane Cabral.

Veja o resumo do jogo: