Sporting inicia sem Paulinho a preparação do jogo com o Eintracht Frankfurt

O Sporting iniciou este domingo a preparação para o jogo com o Eintracht Frankfurt, da Liga dos Campeões de futebol, um dia depois da derrota em Arouca para a Liga, com Paulinho a treinar condicionado.

De acordo com informação do clube, os titulares do encontro com o Arouca "fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel verde e branco treinaram normalmente no relvado" da academia, em Alcochete.

Paulinho, que já estava indisponível para o jogo de sábado, "realizou treino condicionado e Daniel Bragança, Luís Neto e Hidemasa Morita continuaram em tratamento".

O Sporting volta a treinar na segunda-feira, às 10.30 horas, estando agendada para as 14 horas a conferência de imprensa de antevisão do encontro com os alemães, a disputar na terça-feira, às 20 horas, no Estádio José Alvalade.

O Sporting, que ocupa o segundo lugar do grupo D da Champions, com sete pontos, os mesmos do Eintracht, precisa de pontuar frente à formação germânica para garantir presença nos oitavos, fase para a qual já estão qualificados o Benfica e o F.C. Porto.

No sábado, o Sporting, que vinha de três triunfos consecutivos para o campeonato, sofreu a quarta derrota na Liga, ao ser batido fora pelo Arouca, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada.

Os "leões" seguem, de forma provisória, na quarta posição, com 19 pontos, a 12 do líder Benfica, a quatro do F.C. Porto, segundo classificado, e a três do Sporting de Braga, terceiro, que este domingo visita o Gil Vicente.