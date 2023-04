Sporting intermitente cumpre missão ao vencer o Famalicão

Japonês Morita abre marcador e Esgaio faz o segundo golo. A pensar na Taça, minhotos pouparam oito titulares.

Em ritmo despreocupado e já próprio de fim de temporada, o Sporting bateu (2-1) o Famalicão, com golos de Morita e Ricardo Esgaio, e mantém-se tranquilamente no quarto lugar. A missão foi porém facilitada no arranque da partida pelo facto dos minhotos terem poupado oito titulares, tendo em vista o jogo da segunda mão da Taça de Portugal, frente ao F.C. Porto. No segundo período, alguns pesos pesados famalicenses entraram no relvado e a cantiga mudou: Coates marcou na própria baliza e Cádiz obrigou Adán a uma defesa de muita qualidade. Até ao fim, o resultado foi muito disputado.