Sporting junta-se ao F. C. Porto na final da Taça de Portugal

O Sporting juntou-se esta quarta-feira ao F. C. Porto na final da Taça de Portugal, ao superiorizar-se ao Vitória de Guimarães, por 85-71, graças a quatro triplos consecutivos que desfizeram a recuperação meritória dos vimaranenses, em Odivelas.

Os leões ainda se assustaram no último período, quando o Vitória de Guimarães, que teve em Brandon Parrish (20 pontos) a principal figura, recuperou a diferença de 18 para três pontos, mas dois triplos de Travante Williams e outros tantos de James Ellisor sentenciaram o triunfo do Sporting, que teve no poste John Fields, com 24 pontos, o melhor marcador da partida.

Na quinta-feira, o Sporting disputa com o F. C. Porto, detentor da Taça de Portugal e que derrotou o Benfica (81-74) na primeira meia-final, o encontro decisivo da final four da edição 2019/20, que se realiza no pavilhão Multiusos de Odivelas.

Após uns primeiros minutos equilibrados, o Sporting assumiu o largo favoritismo e começou desde logo a construir uma vantagem que acentua a diferença entre as duas equipas, terminando o primeiro período com 23-12 no marcador, tornando-se ainda mais visível a superioridade 'leonina' no parcial de 8-2 a abrir o segundo quarto.

Até ao intervalo, o conjunto vimaranense procurou atenuar o poderio sportinguista, mas os triplos do inevitável extremo Travante Williams mantiveram os lisboetas muito confortáveis no encontro, chegando ao descanso a vencer por 42-26.

Esse conforto dos leões permitiu à equipa minhota, com mais garra e afinco, conseguir reduzir a desvantagem para 11 pontos à entrada para os últimos 10 minutos.

Foi um Sporting adormecido aquele que entrou para o período decisivo e, com um parcial de 11-3, o Vitória de Guimarães ficou a apenas três pontos, com cerca de cinco minutos e meio para jogar.

Contudo, à semelhança do que aconteceu na primeira meia-final, em que o Benfica se aproximou do F. C. Porto perto do fim, mas sem sucesso, também aqui não se consumou a reviravolta, tendo o Sporting muito a agradecer aos norte-americanos Travante Williams e James Ellisor, que, com quatro 'triplos' consecutivos (dois para cada), voltaram a ampliar a vantagem.

Desfeita a ambição vimaranense, o encontro prosseguiu até ao fim de forma tranquila para o Sporting, culminando numa vitória por 14 pontos (85-71).

Ficha de jogo:

Jogo no pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa.

Sporting -- Vitória de Guimarães, 85-71.

Ao intervalo: 42-26.

Sob a arbitragem de Paulo Pereira e Bruno Maciel, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (85): Shakir Smith (11), Travante Williams (19), James Ellisor (11), Jalen Henry (2) e John Fields (24). Jogaram ainda Francisco Amiel (2), Diogo Ventura (5), João Fernandes (1), Cláudio Fonseca (5), Diogo Araújo (5) e Pedro Catarino.

Treinador: Luís Magalhães.

Vitória de Guimarães (71): Carlos Cardoso (2), Jaron Hopkins (13), Brandon Parrish (20), Tyler Seibring (3) e Coreontae DeBerry (7). Jogaram ainda João Soares, João Ribeiro (6), André Bessa (3), Ricardo Monteiro (7) e Alexander Peacock (10).

Treinador: Carlos Fechas.

Marcha do marcador: 23-12 (primeiro período), 42-26 (intervalo), 62-51 (terceiro período) e 85-71 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.