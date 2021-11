Sporting leva a melhor em dérbi quente diante do Benfica

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

O Sporting levou, este sábado, a melhor no dérbi lisboeta de andebol, por 30-27, no terreno do Benfica, mantendo a invencibilidade no campeonato, depois de nove jornadas, ao contrário dos 'encarnados', que sofreram a primeira derrota.

O romeno Demis Grigoras, do Benfica, e o luso Martim Costa, do Sporting, foram os melhores marcadores do encontro, com seis golos cada, mas os leões conseguiram distanciar-se na liderança da prova, com 27 pontos, contra os 25 do Benfica, ficando à espera da partida do F. C. Porto, que também prossegue invencível no início de época.

Numa fase inicial em que prevaleceram os guarda-redes Sergey Hernández e Manuel Gaspar, o primeiro golo surgiu apenas aos 05:43 minutos, por Ole Rahmel, que iniciou um período de ligeira superioridade do Benfica, até à reação 'leonina', pouco depois.

O Sporting passou pela primeira vez para a frente do marcador aos 17 minutos (4-5) e começou a dilatar a vantagem, melhorando o acerto ofensivo e a aproveitar o facto de o Benfica ter arriscado mais e a cometer erros quase 'infantis' na procura da igualdade.

No entanto, galvanizados pelo apoio dos adeptos no pavilhão, as 'águias', que perdiam por 5-9, voltaram a 'colar-se' (8-9) e recolocaram-se na frente a poucos instantes do intervalo (11-10), uma vantagem que Sergey Hernández segurou em cima do descanso.

Na segunda parte, o Benfica reentrou melhor, mas, incapaz de 'fugir' no marcador, viu o Sporting a recuperar novamente e a ficar em vantagem aos 43 minutos (17-18), sem esmorecer, mesmo com a expulsão de Jens Schongarth, com o resultado em 19-21.

Os 'leões' permaneceram superiores e alcançaram os 21-25, com Manuel Gaspar 'gigante' entre os postes, com várias defesas fulcrais, mas o Benfica ainda fez uma fantástica reação nos últimos quatro minutos, ficando a um ponto (26-27 e 27-28).

Contudo, o Sporting susteve a vantagem e sentenciou o triunfo nos derradeiros 20 segundos, com dois golos a fecharem o resultado em 27-30, que causou alguma confusão nas bancadas do pavilhão, após um jogo quente entre dois eternos rivais.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica -- Sporting, 27-30

Ao intervalo: 11-10

Sob a arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (27): Sergey Hernández, Lazar Kukic (3), Ole Rahmel (5), Jonas Kallman (4), Demis Grigoras (6), Petar Djordjic (3) e Alexis Borges (4). Jogaram ainda Rogério Moraes, Bélone Moreira (2), Arnau García, Gustavo Capdeville, Carlos Martins e Paulo Moreno

Treinador: Chema Rodríguez

Sporting (30): Manuel Gaspar (2), Natán Suárez (1), Francisco Tavares (3), Josep Folques (3), Jens Schongarth (3), Salvador Salvador e Jonas Tidemand (2). Jogaram ainda Francisco Costa (2), Martim Costa (6), Mamadou Cissokho (5), Erekle Arsenashvili, Carlos Ruesga, Edmilson Araújo (3), Matevz Skok e Duarte Seixas.

Treinador: Ricardo Costa

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores