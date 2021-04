Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:36 Facebook

Sporting e Famalicão empataram (1-1), este domingo, em Alvalade na 26.ª jornada da Liga. Pedro Gonçalves e Anderson marcaram os golos e Ruben Amorim foi expulso após o apito final. Leões somaram o segundo empate consecutivo.

Os golos do jogo surgiram na primeira parte e em dois minutos. Primeiro, Pedro Gonçalves aproveitou uma assistência de Paulinho para inaugurar ao marcador aos 25 minutos. Aos 27, o Famalicão reagiu e chegou ao empate, por Anderson após uma jogada de Rúben Vinagre pela esquerda.

Já depois do apito final, Ruben Amorim foi expulso por protestar um suposto penálti sobre Jovane.

Com este empate, o segundo consecutivo, o Sporting conserva o primeiro lugar, agora com 66 pontos, mais seis do que o F. C. Porto, segundo classificado, e nove do que o Benfica, terceiro. Já o Famalicão ganhou mais um ponto na fuga à zona de despromoção, sendo agora 13.º, com 27.

