Sporting multado por insultos a Varandas e invasão à garagem

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou duas multas ao Sporting (total de 2423 euros). Em causa estão os incidentes registados no dia 23 de setembro, na receção ao Famalicão.

"Cerca das 23h15, os adeptos do Sporting, afetos ao GOA Diretivo Ultras XXI, tentaram invadir a zona das viaturas dos jogadores e staff do Sporting, pelo que houve necessidade de reforçar aquele local com mais efetivo policial", pode ler-se no mapa de castigos.

Essa invasão consistiu em "agressões graves a espectadores e outros intervenientes", que valeram ao Sporting uma multa de 1913 euros. "Após a força policial ter solicitado que os referidos adeptos abandonassem aquela zona e face à resistência destes, vários adeptos arremessaram diversos objetos à força policial, nomeadamente grades de metal e garrafas de vidro, não tendo, no entanto, por mero acaso, atingido nenhum polícia", explica o relatório.

A segunda multa, de 510 euros, está ligada aos cânticos dos adeptos leoninos, que durante o jogo insultaram em coro, e por diversas vezes, o presidente do Sporting, Frederico Varandas.