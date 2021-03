Sporting na final da Taça da Liga de futsal

JN/Agências Ontem às 22:14 Facebook

O Sporting qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, em Sines, ao bater o Portimonense por 4-2, num encontro em que só perto do fim conseguiu uma distância de dois golos no marcador.

Ao contrário do último frente a frente entre as duas equipas, no domingo, em que os leões golearam por 10-0, a contar para a Liga, desta vez a equipa de Alvalade teve bastantes dificuldades para 'desmontar' a bem organizada e, sobretudo, aguerrida defesa dos algarvios.

O jogo começou em ritmo acelerado, com três golos em apenas oito minutos, que deixaram o Sporting a vencer pela vantagem mínima (2-1): Filipinho abriu as hostilidades logo aos dois minutos, mas o Sporting respondeu à bomba, com dois tiros indefensáveis de Merlim (3) e Pany Varela (8).

O resultado manteve-se até ao intervalo, num jogo intenso e bem disputado, no qual cada vez mais se percebia que um erro poderia ser fatal, mas também nesse aspeto as duas equipas acabaram por se equivaler, com um golo na própria baliza para cada lado.

Logo a abrir o segundo tempo, um remate cruzado do algarvio Wendell embateu em Erick (21) e entrou na baliza dos verde e brancos, igualando o marcador (2-2); já na segunda metade da etapa complementar, um cruzamento de Pany Varela desviou em Júnior (31) e enganou o guarda-redes do Portimonense.

Antes de Zicky (37) sentenciar a partida, o encontro foi marcado por um lance no minuto anterior, quando Divanei tentou explorar o adiantamento de Guitta, que defendeu a bola com o joelho, fora da área.

O árbitro assinalou falta e tirou o cartão vermelho do bolso, dirigindo-se ao guarda-redes leonino, mas voltou atrás na decisão, perante os protestos inconformados dos algarvios.