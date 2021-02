Sporting na final da Taça Hugo dos Santos após vencer Imortal

JN/Agências Hoje às 18:24 Facebook

O Sporting garantiu, este sábado, o acesso à final da Taça Hugo dos Santos, ao vencer (79-67) o Imortal, em Sines, numa meia-final em que os leões se superiorizaram graças à prestação no primeiro e último períodos da partida.

É a primeira vez que os verde e brancos se qualificam para a final desta competição, muito por culpa do extremo James Ellisor, que, com 20 pontos, sete ressaltos e três assistências, deu à equipa uma nova oportunidade de lutar pelo título, depois de no ano passado terem sido surpreendidos pela Oliveirense, que viria a erguer o troféu.

O Sporting distanciou-se logo no primeiro período (20-11) do encontro, depois de ser a única equipa com a pontaria para o cesto e graças a uma percentagem de acerto baixíssima do Imortal e a um parcial de 10-0 favorável aos "leões" nos últimos dois minutos.

Ainda assim, os algarvios surgiram melhor no segundo período e com um parcial de 18-14 conseguiram reduzir a diferença ao intervalo para apenas cinco pontos (34-29), apesar de oito pontos concedidos ao Sporting em turnovers nos primeiros 20 minutos.

A recuperação da equipa de Luís Modesto prosseguiu no terceiro período, que os algarvios venceram por um parcial de 22-17 e chegaram mesmo a liderar, a um minuto do final, por 49-48, graças à eficácia nos ressaltos ofensivos, que lhes permitia ter, nesta fase 14 pontos de segunda oportunidade e igualar o marcador em 51-51.

Apesar de um parcial de 8-3 favorável ao Imortal nos primeiros minutos do último período, que colocou o marcador em 59-54 para os algarvios, a reação do Sporting foi demolidora e com 16-3 nos seis minutos seguintes asseguraram uma vantagem de oito pontos (70-62) que geriram e ampliaram, sem sobressaltos, até ao final (79-67).

Os 'leões' mantiveram, desta forma, o registo 100% vitorioso a nível interno nesta época e vão defrontar, no domingo, às 16:00, o vencedor do encontro entre F. C. Porto e Benfica, que já venceram o troféu por três e seis vezes, respetivamente, para decidir o vencedor da 12.ª edição.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Multiúsos de Sines

Sporting-Imortal, 79-67

Ao intervalo: 34-29

Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Carlos Santos e José Abreu, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting: Travante WIlliams (18), Shakir Smith (2), João Fernandes (7), Cláudio Fonseca (10) e James Ellisor (20). Jogaram ainda Jeremias Manjate, Diogo Ventura (6), Diogo Araújo (3), Pedro Catarino e Micah Downs (13)

Treinador: Luís Magalhães

Imortal: Derrick Fenner Jr. (17), Nuno Morais (9), Tanner Omild (18), Tyere Marshall (7) e Dominic Robb (2)

Jogaram ainda Tymetrius Toney (7), Hugo Sotta, António Monteiro (7) e Miguel Toreia

Treinador: Luís Modesto

Marcha do marcador: 4-5 (05 minutos), 20-11 (primeiro período), 26-21 (15 minutos), 34-29 (intervalo), 43-38 (25 minutos), 51-51 (terceiro período), 62-59 (35 minutos) e 79-67 (resultado final)

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.