Sporting não denunciou aos delegados da Liga alegadas agressões de Conceição e Vítor Baía

O clássico entre o F. C. Porto e o Sporting continua a dar que falar. Segundo o relatório dos delegados da Liga, não foram presenciadas qualquer tipo de agressões por parte de Vítor Baía ou Sérgio Conceição.

O jogo entre o F. C. Porto e o Sporting foi disputado na semana passada mas continua a dar pano para mangas. O final polémico do clássico no dragão promete trazer castigos para os atletas e, no relatório de João Pinheiro, sabe o JN, há várias ocorrências.

Mas, além do documento do árbitro, há ainda a destacar o relatório dos delegados da Liga Portugal a que o JN teve acesso. Segundo apurou o nosso jornal, não foram presenciadas qualquer tipo de agressões por parte de Vítor Baía ou Sérgio Conceição na garagem do Estádio do Dragão, após a conferência de imprensa do presidente do Sporting, Frederico Varandas.

O relatório apenas menciona a denúncia feita pelo diretor de segurança do clube de Alvalade, que afirmou que "o diretor de imprensa do F. C. Porto, Rui Cerqueira, terá dado uma palmada no braço do presidente do Sporting, fazendo cair o telemóvel e os headphones deste ao chão."

Provocações, pontapé de Pepe e estalada de Palhinha

Quanto ao relatório do árbitro de João Pinheiro, o JN sabe que o juiz apontou vários episódios da confusão depois do apito final no Dragão. No caso de Luís Gonçalves e Tabata, João Pinheiro descreveu que o primeiro entrou em campo com o propósito de provocar um conflito com um adversário e que o jogador dos leões acabou por empurrar o dirigente do F. C. Porto. Recorde-se que, por esta ação, o jogador brasileiro corre o risco de ser castigado pelo Conselho de Disciplina por uma suspensão que pode ir de dois meses a dois anos.

O mesmo castigo pode ser aplicado a Pepe, já que, no mesmo relatório, João Pinheiro afirma que o jogador do F. C. Porto deu um pontapé a Hugo Viana, ato considerado de conduta violenta. O mesmo documento reconheceu ainda a agressão de João Palhinha a Marchesín e um pontapé do guarda-redes portista a um adversário, que terá levado à sua expulsão.

Há, ainda, uma referência a agressões de elementos externos ao jogo a jogadores do Sporting, nomeadamente a Matheus Reis, sendo referido que um dos funcionários deu um murro nas costas do jogador dos leões e que não foi possível identificar os agressores. O F. C. Porto arrisca, por isso, ver o Estádio do Dragão interditado de um a três jogos, se o Conselho de Disciplina da FPF aplicar o artigo 118.º do Regulamento Disciplinar.