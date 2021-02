Sporting não entra tão confortável no dérbi há 19 anos

João Faria e Luís Antunes Hoje às 00:10 Facebook

Líder recebe as águias com seis pontos de vantagem e, se ganhar, deixa o rival a nove e em situação difícil na luta pelo título.

Via verde à vista na luta pelo título. Esta segunda-feira (21.30 horas, SportTV1) há Sporting-Benfica, para a 16.ª jornada do campeonato e é preciso recuar quase duas décadas, para se encontrar uma situação tão favorável aos leões, na antevisão do dérbi com o velho rival.

A duas rondas do fim da primeira volta, o Sporting está em primeiro lugar, com 39 pontos, contra 33 do Benfica, que segue em terceiro, sendo que o F. C. Porto, que tem 35 e hoje recebe o Rio Ave, ocupa a segunda posição.