Sporting não quer que Jorge Sousa volte a apitar jogos do clube

Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Leões vetam Jorge Sousa, árbitro da derrota em Braga no último domingo, para que não volte a apitar jogos do clube até ao final da temporada.

O Sporting revoltou-se perante a arbitragem de Jorge Sousa no duelo contra o Sporting de Braga no fim de semana, que resultou na derrota do conjunto leonino por uma bola a zero. O clube enviou por escrito uma carta ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, assinada pelo presidente Frederico Varandas, na qual põe a limpo os supostos erros cometidos pelo árbitro portuense, revela o jornal "O Jogo".

Em causa está a prestação e a dualidade de critérios existente. Os leões queixam-se de terem visto sete amarelos em 14 faltas e o Braga três em 15, do cartão amarelo exibido pelo árbitro a Coates na sua primeira falta, ameaçando que na próxima o expulsava e de um suposto segundo amarelo a Galeno por simulação.

Frederico Varandas já tinha criticado a prestação de Jorge Sousa após a partida e pedido a José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, para que tome medidas em benefício da verdade desportiva. No dia seguinte, enviou a tal carta para enfatizar a ideia.

Ao que tudo indica, a reposta do órgão da Federação foi negativa e não aceita vetos de clubes nestas situações.