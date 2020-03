Sporting nas meias-finais da Taça Challenge

Hoje às 22:03 Facebook

O Sporting assegurou, esta quinta-feira, a presença nas meias-finais da Taça Challenge em voleibol, ao vencer,, em casa, os húngaros do Penzugyor, por 3-0, na segunda mão dos "quartos".

Com este resultado, os leões irão defrontar os italianos do Milano, que venceram o Saaremaa, da Estónia, por 3-1. Na época passada, o Sporting também atingiu as "meias", nas quais caiu diante do Monza, também de Itália.

Esta noite, a formação de Alvalade teve uma entrada em falso e chegou a estar a perder por 2-0 e 4-2, mas rapidamente emendou a mão e colocou-se na condição de vencedora, beneficiando dos erros de receção e do bloco húngaros para ganhar o primeiro parcial com um claro 25-18.

Nem se percebia muito bem porque é que os comandados de Gervinho tinham vencido na primeira mão por um tangencial 3-2 tal era a diferença de argumentos da equipa. Não era apenas no aspeto técnico ou tático, mas também físico. Os jogadores, junto à rede, eram mais baixos.

A superioridade do Sporting confirmou-se no segundo set, pese embora um início semelhante ao primeiro, onde esteve a perder, notou-se uma ligeira melhoria do Penzugyor, que ombreou pelos pontos até aos 14-14. Depois leões descolaram e repetiram o resultado.

No derradeiro jogo, a tendência manteve-se. O Sporting a dominar no serviço e no bloco. Ainda assim, os húngaros apresentaram uma melhor mobilidade, que resultou numa maior entreajuda, mas isso não foi suficiente para pontuar, acabando os comandados de Gersinho por vencer por 25-21.