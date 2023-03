Sporting nega interesse em Leonardo Lelo

Eduardo Pedrosa Costa e Arnaldo Martins Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O empresário do lateral do Casa Pia Leonardo Lelo revelou que o Sporting estava interessado no jogador, mas os leões negam a intenção de contratar o jovem de 23 anos.

O empresário de Leonardo Lelo, Igor Campedelli, revelou esta quinta-feira, à Rádio Renascença que o lateral do Casa Pia estava a ser seguido pelo Benfica e por Sporting. Porém, fonte oficial do Sporting confirmou que os leões nunca contactaram o empresário nem têm interesse numa futura contratação.

PUB

Leonardo Lelo compete na segunda época pelo Casa Pia e leva um golo e três assistências esta época, sendo um dos destaques dos "gansos". Foi, inclusive, chamado para a seleção nacional de sub-21, prova das boas exibições realizadas na presente temporada.