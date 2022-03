Sporting nos oitavos de final da Liga Europeia de andebol

JN/Lusa Ontem às 22:33 Facebook

O jovem lateral sportinguista Francisco Costa, de apenas 17 anos, brilhou e foi o melhor jogador em campo, ao apontar 11 dos 32 golos dos leões.

O Sporting garantiu, esta terça-feira, o apuramento para os oitavos de final da Liga Europeia de andebol, com um triunfo na receção aos franceses do Nimes Gard (32-30), marcando encontro com os alemães do Magdeburgo na próxima fase.

O jovem lateral sportinguista Francisco Costa, de apenas 17 anos, foi o melhor jogador em campo, ao apontar 11 golos, seguido do egípcio Mohamed Sanad, com oito, e do francês Quentin Minel, com cinco, ambos jogadores do Nimes Gard.

A turma sportinguista nem precisava do triunfo para seguir em frente na prova, uma vez que entrou em campo já qualificada, devido ao desaire dos gregos do AEK Atenas frente aos macedónios do Eurofarm Pelister (30-19), avançando como o quarto classificado do Grupo D, com 11 pontos, os mesmos dos suíços do Kadetten.

Embora derrotado nesta partida, o Nimes Gard terminou o agrupamento na liderança, com 12 pontos, os mesmos do Eurofarm Pelister. As duas equipas eliminadas no grupo foram o AEK Atenas, com oito pontos, e os húngaros do Tatabanya, com seis.