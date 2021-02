Sporting nos "quartos" da Liga dos Campeões após golear Chrudim

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

O Sporting goleou (5-1), este sábado, a equipa checa do Chrudim no Pavilhão João Rocha e assegurou, com justiça, uma vaga na final a 8 da Liga dos Campeões.

Depois de uma vitória pela margem mínima (3-2) em 2004 e um empate (4-4) em 2010 frente ao opositor checo, o Sporting não deixou hoje margem para dúvidas no triunfo.

A equipa de Nuno Dias, campeã europeia em 2019, apresentou um jogo de qualidade, ao qual aliou intensidade e organização para não se deixar surpreender, contra um Chrudim que mostrou bons argumentos, mas curtos para superar os leões.

Apesar de uma entrada assertiva e determinada, o golo do Sporting só chegaria aos nove minutos -- já depois de Pany Varela ter atirado à trave --, por intermédio de Tomás Paçó, que se antecipou à marcação e desviou de pé direito o canto apontado por Merlim, batendo o guardião Rennan Vasconcelos.

O tento fez mossa no Chrudim, que viu o anfitrião crescer ainda mais e ameaçar de forma consecutiva o segundo golo, por Guitta (10) e Merlim (11), mas materializado por Diego Cavinato, aos 12, com um remate seco e colocado de pé esquerdo, numa bola parada, com Merlim a assistir e Rocha decisivo, ao arrastar um defesa.

Com uma vantagem de dois golos, a equipa comandada por Nuno Dias abrandou um pouco o ritmo, sem ceder o domínio, mas dando azo a uma reação do opositor checo.

O primeiro aviso sério surgiu aos 18 minutos, com Cavinato a salvar uma bola quase em cima da linha, e converteu-se mesmo na redução da desvantagem, a 51 segundos do intervalo, com Everton Ribeiro a apontar um penálti, após falta de Pany Varela.

O 2-1 ao intervalo era magro para a diferença entre as duas equipas e penalizava alguma falta de eficácia do Sporting. A margem mínima deu então alento ao Chrudim, que passou a discutir mais o jogo no início da segunda parte.

Os leões levaram então algum tempo a atingir o nível inicial, mas conseguiriam terminar em ritmo de cruzeiro graças a uma ponta final francamente inspirada.

Entre os 33 e os 36 minutos, o Sporting quebrou a resistência checa e anotou três golos: por Tomás Paço, com um belo remate cruzado ao ângulo, Erick Mendonça, num desvio junto à baliza, e, finalmente, num pontapé colocado de Rocha.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Sporting -- Chrudim, 5-1

Ao intervalo: 2-1

Marcadores:

1-0, Tomás Paçó, 09 minutos; 2-0, Diego Cavinato, 12; 2-1, Everton Ribeiro, 20; 3-1, Tomás Paçó, 33; 4-1, Erick Mendonça, 34; 5-1, Rocha, 36

Equipas:

Sporting: Guitta, Erick Mendonça, João Matos, Merlim e Pauleta. Jogaram ainda: Tomás Paçó, Diego Cavinato, Rocha, Pany Varela, Zicky, Gonçalo Portugal, Diogo Santos e Mamadú Turé

Treinador: Nuno Dias.

Chrudim: Rennan Vasconcellos, Everton Ribeiro, Tomas Koudelka, Pavel Drozd e David Drozd. Jogaram ainda: Felipe, Slovacek, Weber Prates, Yuri Rodrigues e Martin Dosa

Treinador: Felipe Ferraz Conde

Árbitros: Javier Moreno e Martin Flores (Espanha)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Merlim (09), Pany Varela (20), Tomas Koudelka (23) e Rocha (32)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19