Sporting oficializa a contratação de Franco Israel. Rochinha anunciado esta semana

O clube de Alvalade anunciou, esta terça-feira, a contratação do guarda-redes Franco Israel. O uruguaio assinou um contrato válido por cinco temporadas e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Já Rochinha vai ser oficializado na quarta-feira.

Há mais um reforço em Alvalade. Os leões oficializaram a contratação de Franco Israel, guarda-redes uruguaio de 22 anos, que assinou um contrato válido por cinco temporadas. Em comunicado, o Sporting não adiantou os valores da transferência mas o JN sabe que o jogador custou menos de um milhão de euros aos cofres de Alvalade e que a Juventus, clube que o guardião representou durante quatro temporadas, mantém cerca de 40% do passe.

"Estou muito feliz por estar aqui. É um dos maiores clubes de Portugal e estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e jogar. Trabalhar com o Adán é trabalhar com um dos melhores guarda-redes espanhóis que jogou no Real Madrid CF e no Club Atlético de Madrid e que tem estado muito bem no Sporting CP. Para mim, trabalhar com um guarda-redes deste nível ajuda-me muito. É muito importante. "Venho com muito entusiasmo e vou dar tudo todos os dias para ganhar títulos. Sei da importância do Clube", disse Franco Israel em declarações à Sporting TV.

Na última temporada, em 2021/2022, Franco foi o guarda-redes titular da equipa sub-23 da Juventus, tendo realizado 38 partidas e chegado mesmo a estar no banco de suplentes da formação principal.

Rochinha oficializado na quarta-feira

Franco Israel não vai ser a única cara nova apresentada esta semana em Alvalade. Segundo apurou o JN, Rochinha vai ser oficializado na quarta-feira. O jogador de 27 anos, que nas últimas épocas alinhou no Vitória de Guimarães, vai assinar contrato por quatro épocas.