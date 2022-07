Sporting oficializa a contratação de Rochinha

O Sporting oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Rochinha. O extremo de 27 anos assinou um contrato válido até 2026 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões

Depois de quatro anos ao serviço do Vitória de Guimarães, Rochinha vai agora alinhar pelo Sporting. O extremo de 27 anos foi oficializado em Alvalade, num negócio que custou dois milhões de euros aos cofres dos leões, com os vimaranenses a ficarem com 10% do passe. Ao lado de Frederico Varandas, o jogador destacou a "grande alegria" de poder jogar de leão ao peito.

"Assinar pelo Sporting é uma alegria muito grande. Este era o passo certo na minha carreira, estou muito feliz por pertencer a esta equipa e a esta família. Agora cabe-me dar tudo no dia-a-dia para ajudar o grupo ao máximo. Quando me falaram da possibilidade de vir, fiquei logo muito entusiasmado e ainda bem que as coisas aconteceram. Espero que daqui a uns tempos os Sportinguistas digam que foi bom para eles também. O Sporting CP é o Clube com o nível mais elevado entre os que já representei e espero corresponder às expectativas. Quero ajudar o plantel a conseguir os seus objetivos", afirmou Rochinha em declarações à Sporting TV.

O jogador, que além de Vitória de Guimarães passou por Boavista, Standard de Liège, da Bélgica, e Bolton Wanderers, de Inglaterra, destacou ainda a oportunidade que vai ter de disputar a Liga dos Campeões. "No Vitória, a exigência dos adeptos era muito grande, mas aqui acaba por ser ainda maior porque não há desculpas, tem de se ganhar, ganhar e ganhar. Acho que é essa a exigência de que estava a precisar nesta altura da minha carreira e estou focado em fazer o meu melhor. Ruben Amorim? A imagem que tinha do treinador visto de fora já era muito boa, e o primeiro contacto também foi muito bom. É um treinador com quem dá vontade de trabalhar e agora quero agarrar esta oportunidade", concluiu.