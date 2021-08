Sporting oficializa João Virgínia e Boavista despede-se de Alberth Elis

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:50 Facebook

Os leões apresentaram, esta terça-feira, mais um reforço e o Boavista oficializou a transferência de Elis. Santa Clara e Famalicão apresentaram reforços e Liverpool e Real Madrid renovaram contratos.

Sporting: O guarda-redes português João Virgínia vai jogar nos leões até ao final da temporadas, por empréstimo do Everton. O atleta, de 21 anos, estava em Inglaterra desde 2015/16, quando se mudou do Benfica, no qual fez a parte final da formação, para o Arsenal. "Estou mesmo muito feliz por poder representar este clube. Regressar a Portugal era um dos meus objetivos, por isso quando soube que o Sporting estava interessado fiquei muito feliz e quis logo vir", afirmou.

Boavista: Alberth Elis deixou o clube axadrezado para reforçar o Bordéus. O avançado hondurenho, que foi cedido com obrigação de compra, vai reencontrar o ex-companheiro de equipa Ricardo Mangas.

Famalicão: O avançado Marcos Paulo chega aos minhotos por empréstimo do Atlético de Madrid, até ao final da época. Formado no Fluminense, o luso-brasileiro transferiu-se para a equipa espanhola neste defeso, tendo agora a oportunidade de crescer no futebol português. "Estou muito feliz por vir para Portugal e vestir a camisola do Futebol Clube de Famalicão", afirmou.

Santa Clara: A equipa dos Açores anunciou a contratação de Mohammad Mohebi, que deixou o Sepahan FC, da primeira liga iraniana, para assinar um contrato válido por três temporadas. "Estou muito feliz por ter chegado ao futebol europeu. Vou dar o meu melhor para deixar a minha marca no Santa Clara", afirmou.

Real Madrid: Fede Valverde renovou com os merengues até 30 de junho de 2027 e, segundo a imprensa espanhola, o atleta terá ficado com uma cláusula de rescisão no valor de mil milhões de euros. Valverde, de 23 anos, está na quarta época ao serviço dos "blancos" e soma 104 jogos e cinco golos.

Liverpool: O futebolista escocês Andy Robertson assinou um contrato de "longo prazo" com os "reds". "Quero ficar neste clube o máximo de tempo possível e prolongar [o contrato] é sempre um momento feliz para mim e para a minha família", comentou o atleta. Andy Robertson, de 27 anos, chegou a Anfield em 2017 proveniente do Hull City, e desde então realizou 177 jogos oficiais pelos "reds", assumindo um papel de indiscutível para o treinador alemão Jürgen Klopp.

Manchester City: O L'Équipe garante que Cristiano Ronaldo se vê no Manchester City, clube ao qual tem vindo a ser associado nos últimos dias. De acordo com a mesma publicação, o craque português está tentar abrir as portas do clube inglês mas a mudança para Inglaterra será difícil.