Sporting oficializa renovação de Rúben Amorim

Luís Antunes Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting oficializou, esta quinta-feira, a renovação do contrato de Rúben Amorim, até 2024. O técnico vê aumentado o salário e a cláusula de rescisão sobe para 30 milhões de euros.

O treinador do líder da Liga viu ampliada a ligação por mais uma temporada e o vencimento subir mais do dobro. A cláusula de rescisão passou dos atuais 20 milhões para os 30 milhões de euros.

Este passo da SAD visa não só recompensar a grande época do treinador como também proteger e melhorar a posição do clube perante o possível interesse de outros emblemas europeus.

Ruben Amorim, que custou cerca de 12,1 milhões de euros ao Sporting, em março de 2019, transforma-se num dos técnicos mais bem pagos do futebol português.

O anúncio da renovação do contrato foi feito em conferência de Imprensa pelo presidente leonino Frederico Varandas, que não pouco elogios ao técnico. "O Rúben Amorim é um treinador brilhante, leal e um homem compreensivo. É o homem certo para fazer este clube crescer e torná-lo mais competitivo. Há uma sintonia perfeita entre o treinador, o diretor desportivo Hugo Viana e o presidente", salientou o responsável máximo pelo Sporting.

O dirigente falou também sobre o atual momento da equipa, primeira classificada da Liga. "Estamos a 13 jornadas do final e a 10 pontos do lugar que nos dá acesso direto à Champions", referiu Varandas, evitando euforias: "Quem fala em festejos, cerimónias e títulos não quer genuinamente que o Sporting vença".

PUB

Por seu lado, Rúben Amorim assegurou ter feito a "opção certa" e diz sentir-se "em casa". "O momento do clube mudou, mas a ambição é a mesma. Temos mais certezas do caminho que queremos seguir, daí assinar por mais um ano. Fiz a opção certa, muito mudou, mas há muito para fazer", apontou o técnico, reconhecendo que a pressão agora é maior do que há um ano quando se mudou para Alvalade.

"Sinto-me mais pressionado agora, a exigência é maior", completou.