Sporting oficializa Sporar e Benfica anuncia saída

Sporar é o primeiro reforço de inverno dos leões e Caio Lucas deixa o Benfica apenas meia época depois. O Rio Ave anunciou um regresso e Jorge Jesus recebe mais um reforço.

Sporting: Os leões oficializaram esta quinta-feira a chegada do esloveno Sporar. O avançado custou seis milhões de euros aos leões e assinou um contrato válido por cinco épocas. O internacional esloveno de 25 anos fica ainda blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. "Estou muito contente por assinar contrato. Espero conseguir atingir grandes coisas", disse Sporar.

Benfica: Caio Lucas deixou os encarnados. Meio ano depois de ter chegado ao clube da Luz, o brasileiro vai jogar a próxima época e meia ao serviço do Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Caio chegou ao Benfica no início da época, proveniente do Al Ain, também dos Emirados. Na equipa encarnada, disputou 11 jogos e apontou um golo.

Ainda nos encarnados, o lateral esquerdo Godfried Frimpong, dos sub-23, renovou o contrato até 2024. O atleta, de 20 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, do Sparta Roterdão.

Rio Ave: Gelson Dala está de regresso. Depois de ter estado a primeira metade da época ao serviço do Antalyaspor, da liga turca, o avançado de 23 anos está de regresso ao clube de Vila do Conde até ao final da época, cedido pelo Sporting. O angolano já tinha representado o Rio Ave nas duas últimas épocas. Gelson Dala é o primeiro reforço do Rio Ave neste mercado.

Paços de Ferreira: O central Kevem e o médio Rafael Gava deixam a capital do móvel para regressar ao Brasil.Os dois jogadores perderam espaço no plantel e o residual tempo de utilização, nulo no caso de Kevem , ajudam a explicar um desfecho que se precipitou com a contratação de Marcelo e Stephen Eustáquio, nomeadamente, na reabertura do mercado, em janeiro.

Inter de Milão: O nigeriano Victor Moses vai reforçar o clube italiano até ao final da época, por empréstimo do Chelsea, e com cláusula de opção de compra assegurada. O nigeriano estava emprestado pelos blues ao Galatasaray desde a época passada, mas interrompeu a experiência na Turquia, onde ficou durante 12 meses, para se juntar agora à formação liderada por Antonio Conte.

Flamengo: Pedro é o mais recente reforço da equipa de Jorge Jesus. O avançado, que chegou a ser apontado ao Real Madrid, chega por empréstimo dos italianos da Fiorentina até ao final do ano.