Sporting passeia frente ao Farense

O Sporting venceu esta quarta-feira o Farense, em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, por 6-0, com destaque para os dois golos e duas assistências de Paulinho.

Os leões não tiveram dificuldades frente ao Farense e desde cedo conseguiram criar grandes situações de perigo. Em dois minutos, Paulinho abriu o leque e apontou logo dois golos, dando início àquilo que viria a ser uma goleada. Já perto do intervalo, Marcus Edwards fez o 3-0 e praticamente sentenciou o jogo.

No arranque do segundo tempo, Pedro Gonçalves regressou aos golos quatro jogos depois. Ruben Amorim promoveu as entradas de Jovane Cabral e Arthur Gomes, que deram velocidade e mais dinamismo ao jogo. O extremo brasileiro acabou mesmo por marcar, a passe de Paulinho, que chegou aos dois golos e duas assistências na partida. Já perto do final, ainda deu tempo para o jovem Mateus Fernandes se estrear a marcar, de grande penalidade, para fechar o 6-0 final.

Na próxima jornada da fase de grupos da Taça da Liga o Sporting defronta o Rio Ave, que esta jornada vai enfrentar o Marítimo.