Sporting pede desculpa ao Braga e a Ricardo Horta

O Sporting pediu desculpa, esta segunda-feira, ao Braga e a Ricardo Horta, após o avançado português ter sido atingido por uma garrafa, no final do jogo entre os dois clubes, disputado no passado sábado.

O incidente, que constou no relatório do jogo, ocorreu já depois do apito final, com Ricardo Horta a ficar ferido na cabeça após ter sido atingido por uma garrafa de água cheia.

Recorde-se que o Braga venceu o encontro disputado em Alvalade (1-2), graças a um golo de Gorby, já nos descontos (90+7).