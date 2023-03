Sporting pede fair-play em Turim para evitar jogo fora sem adeptos

JN Hoje às 15:07 Facebook

Os bilhetes para a partida entre a Juventus e o Sporting, que se realiza em Turim (Itália), a 13 de abril, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, são colocados à venda nesta quinta-feira à tarde. Os leões pedem bom comportamento aos adeptos para evitar a proibição de estarem presentes num jogo fora nas competições europeias.

No site do clube, é recordado que a UEFA sancionou o Sporting com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para a próxima partida fora de portas. "A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infração, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting Clube de Portugal e transformando o jogo em Turim num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa verde e branca uma possível e desejada meia-final da Liga Europa", pode ler-se.

A decisão do organismo europeu de futebol está relacionada com os desacatos verificados na partida disputada na Dinamarca, ante o Midtjylland.

Os ingressos estão à venda até 9 de abril e são exclusivos a associados, sendo que, nas primeiras fases, se destinam a sócios com renovações de Gamebox há mais de 18 anos. Cada bilhete custa 45 euros e a venda é realizada online.