Sporting perde com o Reus e complica contas na Liga Europeia

O Sporting perdeu, este sábado, em casa com os espanhóis do Reus por 3-2, em jogo da quarta jornada do Grupo A da Liga Europeia, adiando o apuramento para os quartos-de-final da prova.

Os espanhóis começaram a construir a vitória logo aos dois minutos, por César Dominguez, e Joan Carbó (11) e Alex Rodriguez (17) ampliaram a vantagem, numa primeira parte desastrada dos campeões europeus.

Os leões reagiram na segunda metade, com Gonzalo Romero a marcar aos 32 e 45 minutos, num 'bis' insuficiente para evitar o desaire.

Com esta derrota, o Sporting deixa-se apanhar pelo Reus, que soma agora os mesmos sete pontos dos leões no Grupo A, e pode cair para fora da zona de apuramento caso os italianos do Lodi ganhem o seu jogo.

A primeira parte no pavilhão João Rocha teve contornos de pesadelo para a equipa leonina, com o Réus a abrir o marcador logo aos dois minutos. César Dominguez arrancou sozinho e com um remate violento bateu Ângelo Girão pela primeira vez.

Sem conseguir reagir e criar lances de golo junto da baliza espanhola, o Sporting sofreu o segundo aos 11 minutos, por Joan Carbó, num contra-ataque rápido.

O desnorte leonino acentuou-se com o alargar da vantagem da equipa da região de Tarragona e, aos 17 minutos, chegou o terceiro, em mais uma desatenção verde e branca, agora aproveitada por Alex Rodriguez, que teve tempo para tudo.

Logo no primeiro minuto da segunda parte, o Sporting teve uma oportunidade de ouro para diminuir a desvantagem, mas Ferran Font desperdiçou o livre direto que castigou a 10.ª falta do Reus.

Aos 32 minutos, foi a vez de Gonzalo Romero encarar Candid Martínez na marcação de um livre direto e desta vez, marcar, depois de dançar frente ao guardião espanhol.

O Sporting instalou-se, então, no meio campo espanhol e nos minutos seguintes dominou por completo o encontro. Ainda assim, com exceção de um remate de Pedro Gil ao poste, o Reus resistiu com êxito ao assédio leonino.

Já nos cinco minutos finais, Gonzalo Romero voltou a inscrever o nome na lista de marcadores, reduzindo para 3-2 e devolvendo a esperança aos adeptos, mas o mesmo argentino foi incapaz de desfeitear o guarda-redes do Reus num dos últimos lances do encontro, falhando a marcação de um livre direto.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Reus, 2-3.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores: 0-1, César Dominguez, 02 minutos; 0-2, Joan Carbó, 11; 0-3, Alex Rodriguez, 17; 1-3, Gonzalo Romero, 32; 2-3, Gonzalo Romero, 45.

Sob arbitragem dos italianos Massimiliano Carmazzi e Luca Molli, as equipas alinharam:

Sporting: Ângelo Girão, Telmo Pinto, Pedro Gil, Matias Platero e Toni Perez. Jogaram ainda Gonzalo Romero, João Souto, Alessandro Verona e Ferran Font.

Treinador: Paulo Freitas.

Reus: Candid Martinez, Joan Carbó, Romá Chavales, Marc Júlia e César Dominguez. Jogaram ainda Alex Rodriguez, Tiago Rafael, Pablo Bailon.

Treinador: Jordi Roselló.

Ação disciplinar: Cartão azul para Joan Carbó (32).

Assistência: Cerca de 1.061 espetadores.