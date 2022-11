Sporting perde diante do Eintracht Frankfurt e diz adeus à Champions

O Sporting perdeu (1-2), esta terça-feira, em Alvalade, diante do Eintracht Frankfurt e disse adeus à Liga dos Campeões. Vitória do Tottenham diante do Marselha evitou um mal maior e leões vão defrontar o play-off de acesso à Liga Europa. Nuno Santos saiu de maca do encontro.

Noite agridoce em Alvalade. O Sporting precisava de apenas um empate para conseguir um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões e até começou o jogo da melhor forma mas acabou por dizer adeus à Liga milionária. Os leões inauguraram o marcador aos 39 minutos, já sem Nuno Santos em campo, que saiu lesionado, com Arthur Gomes a finalizar um assistência de Marcus Edwards.

Já na segunda parte, os alemães chegaram ao empate ao minuto 62, de grande penalidade, por Kamada e Kolo Muani selou a reviravolta depois de vencer um duelo com Gonçalo Inácio e rematar sem hipótese de defesa de Adán.

Com este resultado, o clube de Alvalade acabou o grupo em terceiro lugar, beneficiando da vitória do Tottenham frente ao Marselha (2-1), com um golo nos descontos, para continuar nas competições europeias, com os ingleses e os alemães a seguirem em frente na Liga dos Campeões, enquanto os franceses acabam em último.

Vejam os golos: