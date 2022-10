Sporting perde diante do Marselha em tarde para esquecer de Adán

O Sporting perdeu (4-1), esta terça-feira, em França, diante do Marselha em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Trincão, Alexis Sánchez, Amine Harit, Balerdi e Mbemba marcaram os golos do encontro num dia infeliz para Adán.

Um final de tarde para esquecer. Depois do arranque do jogo ter atrasado 15 minutos - segundo fonte do Sporting, o autocarro dos leões esteve 30 minutos sem contacto visual com as autoridades francesas, que indicaram hora de saída do hotel ao emblema verde e branco, que acabou por chegar ao Estádio Velódrome a 35 minutos da hora inicialmente marcada para o jogo - os leões até entraram bem no jogo com Trincão a inaugurar o marcador logo no primeiro minuto, com um belo golo.

Pouco depois, Pedro Gonçalves, isolado, falhou o segundo golo dos leões e foi a vez dos franceses fazerem a festa. Num erro tremendo, Adán demorou na saída de bola e, quando tentou aliviar, acertou em Alexis, que acabou por encostar para o fundo da baliza. Ao minuto 16, novo erro de saída do guarda-redes dos leões e Amine Harit acabou por deixar o Marselha na frente. O jogo piorou para o Sporting que ficou reduzido a dez após a expulsão de Adán e, ainda na primeira parte, Balerdi, na sequência de um pontapé de canto, marcou o terceiro golo da equipa gaulesa. Já perto do final do encontro, Mbemba, ex-jogador do F. C. Porto, selou o marcador.

Com este resultado, o Sporting mantém-se na liderança do grupo, com seis pontos, enquanto o Marselha ainda é último, com três, em igualdade com Tottenham e Eintracht Frankfurt, que jogam a partir das 20 horas, na Alemanha.