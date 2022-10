Sporting perde diante do Marselha num jogo em que acabou com nove jogadores

O Sporting perdeu, esta quarta-feira, em Alvalade, diante do Marselha em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Esgaio e Pote foram expulsos e Coates saiu lesionado.

Depois da pesada derrota (4-1) na semana passada, o clube de Alvalade procurava "vingar-se" em casa mas acabou por sofrer um novo desaire. Com Franco Israel e Esgaio a titulares - Adán estava castigado e Pedro Porro, recuperado, começou no banco - o Sporting ficou reduzido a dez jogadores ao minuto 17. Ricardo Esgaio, que já tinha um cartão amarelo, cometeu falta sobre Harit na área e acabou expulso. Na hora de marcar a grande penalidade, Guendouzi não tremeu e fez o primeiro golo da noite.

Poucos minutos depois, Alexis Sánchez aproveitou uma grande assistência de Harit e só teve de encostar para o fundo da baliza de Franco Israel. Num primeiro momento, o golo ainda foi anulado, por fora de jogo, mas o VAR acabou por alertar o árbitro, que reverteu a decisão. Se a tarefa já não estava fácil para os leões, pior ficou ao minuto 60: Pedro Gonçalves viu dois cartões amarelos num espaço de um minuto - um por uma falta e outro por protestos - e deixou a equipa de Alvalade reduzida a nove jogadores.

Com este desaire, os leões caíram do primeiro para o terceiro lugar, com os mesmos seis pontos do Marselha, agora segundo, num grupo liderado pelo Tottenham, que venceu 3-2 na receção ao Eintracht Frankfurt, último, com quatro.