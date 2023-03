Sporting perde em Espanha nos oitavos da Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 23:17 Facebook

Um Sporting inconstante, esta terça-feira, por 30-27 na visita aos espanhóis do Bidasoa Irun, numa primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol marcada por longa interrupção devido ao mau estado do piso.

O Sporting, líder do campeonato português, apresentou-se em duas versões perante o sexto classificado da liga espanhola, começando confiante e autoritário, revelando-se depois mais instável após a suspensão da partida durante mais de 20 minutos. As sucessivas escorregadelas dos atletas levaram a dupla de arbitragem a equacionar completar o desafio somente na quarta-feira.

Ao intervalo, os portugueses, quase sempre na frente, ainda lideravam por 12-11, porém, ao sofrerem um parcial de 6-1 nos primeiros nove minutos da etapa complementar, arruinaram as suas expectativas de conseguir um resultado positivo.

Curiosidade para o facto de o técnico rival ter pedido desconto de tempo logo aos três minutos, quando perdia por 2-0. Apesar da paragem, os lisboetas iam mantendo uma vantagem constante até perto dos 14 minutos, quando os árbitros decidiram interromper o jogo, com 6-4 para os portugueses.

Quando parecia que o desafio seria reatado apenas na quarta-feira, as formações voltaram ao jogo, mas com os 'leões' a surgir agora algo adormecidos, desperdiçando uma vantagem de dois tentos quando estavam em momentânea superioridade numérica.

Os espanhóis conseguiram várias igualdades e tiveram várias oportunidades para se colocarem na frente, mas falharam sempre nos momentos decisivos, com erros técnicos ou com algum azar, como quando um remate embateu nos dois postes antes de se perder.

A vencer por 12-11 ao intervalo, e sem nunca ter estado em desvantagem, o conjunto português regressou amorfo ao jogo e, em nove minutos, conseguiu somente um golo, contra seis do rival. Ricardo Costa tinha, entretanto, parado o encontro, para recentrar os seus pupilos.

Numa altura em que nem defendia, nem atacava bem, não funcionando enquanto bloco, o Sporting esteve a perder por cinco (19-14), contudo Francisco Costa - e, posteriormente, o seu irmão Martim - foi mantendo a equipa em jogo, recuperando para os 20-19.

Numa fase mais incaracterística, a liderança dos espanhóis foi esticando e encolhendo, até se cifrar nos três golos finais, após um tento luso no derradeiro segundo.

Francisco Costa, com oito golos, e o irmão Martim Costa, com sete, foram os melhores marcadores da partida, enquanto Jon Azkue Saizar foi o adversário mais eficaz, com seis remates certeiros.

A segunda mão realiza-se em 28 de março, em Lisboa.