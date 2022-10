Sporting perde mas apura-se para fase de grupos da Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 20:21 Facebook

O Sporting perdeu, por 33-30 em casa do Silkeborg, na segunda mão da segunda eliminatória da Liga Europeia de andebol, mas apurou-se para a fase de grupos da competição.

O jogo foi equilibrado e os 'leões' lideraram durante grande parte do tempo, chegando ao intervalo com uma vantagem de 17-14.

No entanto, os dinamarqueses cresceram em eficácia no segundo tempo e conseguiram dar a volta, ainda assim com um resultado insuficiente para anular a vantagem de nove golos que os lisboetas traziam do primeiro jogo.

Na primeira mão, os verdes e brancos venceram por 31-22, colocando-se numa posição confortável para assegurar a qualificação, hoje consumada em Silkeborg.

Se Nikolaj Nielsen foi o melhor marcador do encontro, com 10 golos, do lado 'leonino' destacou-se Francisco Costa, com sete tentos, mais um do que Salvador Salvador.

É a primeira vez que Portugal tem três clubes nesta fase da Liga Europeia, dada a presença do Benfica, campeão em título da segunda competição europeia de clubes, e Águas Santas ou Belenenses, que ainda hoje discutem a passagem entre eles.