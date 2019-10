Sporting perde na visita ao Cocks da Finlândia na Champions

Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting perdeu este domingo por 25-23 na visita aos finlandeses do Cocks, na quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de andebol, num jogo equilibrado e decidido nos últimos minutos.

Com a segunda derrota na fase de grupos, os leões foram alcançados pelos adversários no terceiro lugar, com cinco pontos, e estão a três dos primeiros dois lugares, que dão a qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final.

A toada da partida foi sempre de equilíbrio na maior parte dos indicadores, a começar pelos remates (44 contra 41), e ao intervalo a diferença era apenas de um golo para os finlandeses (12-11).

No geral, os verdes e brancos deixaram por explorar vários períodos em que os finlandeses perderam jogadores, por exclusões de dois minutos, incluindo a expulsão de Lukyanchuk, e acabaram 'traídos' por um menor acerto na Finlândia.

Valentin Ghionea, com cinco tentos, foi o melhor marcador do Sporting, um melhor do que Carlos Ruesga e Arnaud Bingo, com Teemu Tamminen como artilheiro do encontro, com seis golos.

As duas equipas vão voltar a encontrar-se, desta feita em Lisboa, no dia 2 de novembro, antecedendo jogos com o Eurofarm (9 de novembro), Tatran Presov (dia 13), Bidasoa Irun (dia 23) e IK Sävehof (dia 30).