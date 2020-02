Sporting perde com Dínamo de Bucareste e marca passo na Champions

JN/Agências Hoje às 21:17 Facebook

O Dínamo de Bucareste venceu, este sábado em Lisboa, o Sporting, por 26-25, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa portuguesa apenas se pode queixar de si própria, depois de uma primeira parte paupérrima, em que marcou apenas nove golos. Já o Dínamo de Bucareste, não tendo feito um grande jogo, chegou para as encomendas e soube gerir bem os quatro golos de vantagem ao intervalo (13-9).

As duas equipas entraram receosas no encontro, mais dispostas a esconder as próprias fragilidades que procurarem as dos adversários. O resultado aos 20 minutos explica bem esta ideia, já que ambas estavam igualadas a sete golos, um resultado raro num encontro de andebol.

Aliás, para uma delas chegar aos dois dígitos foi necessário esperar 26 minutos, quando o romeno Kamel Alouini levou a melhor sobre o guarda-redes do Sporting Ivan Cudic (10-9).

A partir daí, o Dínamo de Bucareste pareceu ganhar asas e atirou-se aos leões, levando a condição de vencedor (13-9) ao intervalo.

Os quatro golos de desvantagem não atemorizaram a formação de Alvalade e logo a abrir Pedro Valdés fez o 10.º golo do Sporting no encontro, sendo depois seguido por Bingo, numa altura em que os romenos estavam reduzidos a seis elementos, fruto da exclusão de Kamel Alouini.

Nitidamente à procura de vencer o jogo, o Sporting por diversas vezes apostou no 7x0 e, em 10 minutos, conseguiu reduzir para um golo a diferença em relação ao Dínamo de Bucareste (15-16).

Quando tudo indicava que a equipa portuguesa poderia inverter o marcador, vários erros, não só não aproveitando os momentos de superioridade numérica, como também perdendo a bola no setor defensivo adversário, voltaram a fazer mossa. Os forasteiros agradeceram e repuseram a vantagem para três golos.

Nada disto atemorizou os comandados de Thierry Anti. Valentin Ghionea arregaçou as mangas e depois do golo de Frankis Carol, bisou para voltar a colar o Sporting (20-21) ao Dínamo.

Numa ponta final vertiginosa. Carlos Carneiro fez o 24-24, contudo Shebib Mamdouh e Ante Kuduz voltaram a colocar os romenos na condição de vencedor. O golo de Frankis Carlos a pouco mais de um minuto do final acabou por não fazer acreditar que o triunfo seria ainda possível.

As duas equipas voltam agora a encontrar-se domingo 10 de março, em Bucareste, para o jogo da segunda mão.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- Dínamo de Bucareste, 25-26.

Ao intervalo: 9-13.

Sob a arbitragem dos noruegueses Lars Jorum e Havard Kleven as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (25): Ivan Cudic, Pedro Valdés (2), Carlos Ruesga, Frankis Carol (3), Arnaud Bingo (4), Marko Vujin (3), Luís Frade (3), Matevz Skok, Edmilson Araújo, Tiago Rocha, Carlos Carneiro (2), Valentin Ghionea (8) e Nemanja Mladenovic.

Treinador: Thierry Anti.

Dínamo de Bucareste (26): Saeid Heidarirad, Stefan Vujic (1), Dan Savenco, Mihai Asoltanei (6), Razvan Gavriloaia (3), Ante Kuduz (7), Sayed Ghamehmirz, Kamel Alouini (3), Muhamend Zulfic (2), Raul Campos (3), Jakov Vrankovic e Shebib Mamdouh (1).

Treinador: Constantin Stefan.

Marcha do marcador: 1-2 (5 minutos), 4-3 (10), 6-5 (15), 7-7 (20), 9-9 (25), 9-13 (intervalo), 12-14 (35), 15-16 (40), 17-20 (45), 20-21 (50), 23-24 (55) e 25-26 (final).

Assistência: 2.468 espetadores.