Sporting perde no Funchal diante do Marítimo

O Sporting perdeu (1-0), este domingo, no Funchal, diante do Marítimo, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga. Winck, de grande penalidade, marcou o golos dos madeirenses.

A recuperação da equipa de Ruben Amorim, que vinha de três triunfos consecutivos para a Liga, foi travada na Madeira. O Marítimo, que tinha conseguido apenas um triunfo fora na 11.ª jornada, diante do Paços de Ferreira, adiantou-se aos 56 minutos, através de Cláudio Winck, na conversão de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o clube insular mantém-se no 17.º e penúltimo lugar do campeonato, agora com 10 pontos, menos dois do que o Gil Vicente, 16.º classificado, que joga ainda este domingo em casa do Boavista. Já o Sporting, que na próxima jornada defronta o Benfica, é quarto classificado, com 28, menos cinco do que o F. C. Porto, terceiro, e apenas mais um do que o Casa Pia, quinto.

