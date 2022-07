Sporting persiste na divulgação dos áudios do VAR

Leões dizem que "seria do melhor interesse do futebol" que a medida fosse aprovada.

O Sporting mantém a intenção que os áudios do videoárbitro (VAR) sejam divulgados. Através do administrador da SAD André Bernardo, na coluna editorial do Jornal Sporting, o clube reitera a importância da medida para o futebol.

""Seria do melhor interesse do futebol que fosse introduzida a possibilidade de áudio nas comunicações entre árbitro e VAR. O Sporting CP liderou um webinar sobre esta temática em Dezembro de 2020 com as altas referências do tema, e recentemente apresentou essa proposta, entre outras, à Liga, infelizmente recusadas. Em súmula, e recorrendo a uma citação do famoso romancista norte americano F. Scott Fitzgerald, "A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"", pode ler-se.

Na Assembleia Geral da Liga, a 7 de julho, o Sporting apresentou uma proposta para que se divulgassem os áudios entre árbitro e VAR, mas esta foi chumbada pelos clubes.