Sporting possibilita reembolso dos cinco jogos à porta fechada

Tal como, entre outros, o Benfica e o F. C. Porto, também o Sporting definiu a forma de compensar os sócios com lugar anual que, devido à pandemia da covid-19, não poderão assistir, ao vivo, aos cinco últimos jogos da presente temporada, no Estádio de Alvalade.

Tal como o F. C. Porto, também o Sporting possibilita o reembolso do valor correspondente aos cinco jogos que vão decorrer à porta fechada, frente a P. Ferreira (26.ª jornada), Tondela (27.ª), Gil Vicente (29.ª), Santa Clara (31.ª) e V. Setúbal (33.ª).

"Apesar do momento extremamente adverso, o clube também possibilita o reembolso do valor na proporção dos jogos não usufruídos. Os detentores de Gamebox ativa que optarem por esta via deverão solicitar o reembolso entre o dia 1 de agosto de 2020 e o dia 30 de setembro de 2020", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial leonino.

"Os detentores de Gamebox ativa poderão optar pela devolução imediata do valor em voucher válido até 30 de junho de 2021, que poderá ser utilizado na aquisição de produtos oficiais do Sporting Clube Portugal ou na aquisição de bilhetes para jogos futuros. Os sócios que pretenderem seguir esta opção deverão solicitar o seu voucher de 1 de junho de 2020 a 30 de setembro de 2020", proporciona ainda o Sporting.

Mas outra opção ficou em cima da mesa: "Aos sócios que não pretendam reaver o valor proporcional nos termos dos parágrafos anteriores, o clube agradece antecipadamente o apoio num momento crítico em que o Esforço, Dedicação e Devoção coletivos serão fundamentais na superação desta situação adversa que atingiu profundamente o mundo - para tal, bastará a não reclamação das alternativas referidas nos parágrafos anteriores".