Sporting procura fazer história na visita a Turim

Treinador Ruben Amorim espera uma equipa "mais experiente do que o Arsenal" e pede um leão "muito perfeito" frente à Juventus.

O Sporting de Ruben Amorim chega a Itália com a ambição de atingir as meias-finais da segunda prova de clubes da UEFA, mas, para isso, terá de ultrapassar a Juventus nos quartos de final e inverter a tendência negativa nos jogos com clubes italianos. Em 31 encontros, os verdes e brancos venceram apenas seis vezes, tendo somado 13 derrotas e 12 empates. No único duelo com a Juventus, na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017/2018, a equipa de Turim venceu em casa os sportinguistas, então comandados por Jorge Jesus, por 2-1. Em Alvalade, registou-se um empate a um golo.

Depois de uma semana em que passou por dificuldades para amealhar pontos no campeonato, com um empate em Barcelos (0-0), com o Gil Vicente, e uma vitória atingida nos minutos finais, frente ao Casa Pia (4-3), a equipa de Ruben Amorim tentará encarreirar para uma fase mais positiva, esperança partilhada pelos "bianconeri", que vêm de uma derrota com a Lazio por 2-1.