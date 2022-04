Sporting quer "mudar a história" na UEFA Youth League

JN/Agências Hoje às 14:25 Facebook

Treinador dos leões, Filipe Pedro quer reforçar a melhor participação do clube com o apuramento para as meias-finais.

"Já fizemos história duas vezes nesta competição: chegámos pela primeira vez aos oitavos de final e pela primeira vez aos quartos de final. Neste caso, não é uma oportunidade para fazer história, é para mudar a história e estamos focados nisso", afirmou Filipe Pedro, também técnico dos sub-23, instantes antes dos 15 minutos de treino abertos à comunicação social.

Para Filipe Pedro, que na Youth League orienta uma equipa que engloba jogadores "dos sub-19, dos sub-17, da equipa B e até da equipa A", o "grande desafio" contra o Benfica será fazer com que os seus atletas desfrutem do jogo. "Claro que com a responsabilidade que a representação do Sporting exige, temos de conseguir desfrutar deste jogo e trazer a nossa qualidade ao cimo. Se o fizermos, temos todas as possibilidades de conseguir um resultado positivo", destacou.