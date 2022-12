Sporting quer promover alterações à marca

O Sporting vai convocar uma Assembleia Geral para promover alterações à marca, segundo revelou o vice-presidente André Bernardo.

"Estamos agora a iniciar o processo para fazer um 'rebranding'. Uma nova era deve ser acompanhada de uma evolução da marca. A instituição e a marca vivem de uma razão de ser que deve ser comunicada de forma clara. A Apple e a Nike são dois exemplos de referência nesse sentido. Além disso, devem ser o ponto de partida para todo o restante processo de transformação e não o contrário. Por isso, o 'rebranding' torna-se também prioritário. O Sporting já fez outros no passado e faz agora todo o sentido na fase de transição que atravessamos. Há vários exemplos, de organizações e clubes, que fizeram recentemente 'rebrandings", disse André Bernardo, vice-presidente do Sporting, ao jornal do clube.

André Bernardo explica que a mudança terá de ser aprovada pelos sócios em Assembleia Geral. "Há sempre opiniões diversas, resistências à mudança, é necessária habituação e, normalmente, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Existem processos de consulta e avaliação com grupos que vamos fazer, nomeadamente a consulta aos sócios em sede de Assembleia Geral", continuou o dirigente.

O Sporting irá ainda elaborar um plano estratégico para o período entre 2023/26 para melhorar a saúde financeira do clube, entre elas "atingir a auto-suficiência energética em 50% até 2050". A instalação de painéis fotovoltáicos nas coberturas de Alvalade e do Pavilhão João Rocha está dependente de um parecer técnico.

"No Sporting ganhámos apenas cinco títulos nacionais no futebol entre 1980 e 2022. Neste ciclo, tivemos dois longos períodos de travessia no deserto de quase 20 anos cada um e vivemos em constantes dificuldades financeiras. Estamos ainda hoje a construir as bases que deviam estar asseguradas, que implicam investimento e tempo, e em concorrência com os nossos rivais que já as têm", acrescentou André Bernardo.