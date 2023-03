Sporting quer quebrar o enguiço em Londres e desenhar um caminho feliz

Rui Farinha Hoje às 08:43 Facebook

Sporting cheio de fé para fazer história com o Arsenal e atingir os quartos de final. Última vitória em Inglaterra foi em 2005 sobre o Middlesbrough, com Hugo Viana, atual diretor desportivo, a titular.

O Sporting joga hoje em Londres o futuro na competição, frente ao Arsenal, um duelo de dificuldade máxima em que necessita, pelo menos, de um empate para levar o jogo para prolongamento e penáltis. Face ao resultado (2-2) registado há uma semana em Alvalade, os leões precisam, portanto, de vencer em Inglaterra, cenário que não se verifica desde 2004/05, época em que, curiosamente, chegaram à final da prova. Nessa época, no Estádio Riverside, a equipa bateu o Middlesbrough, por 3-2, também nos oitavos de final, com golos de Pedro Barbosa, Liedson e Douala, sendo que Hugo Viana, atual diretor desportivo do clube, fez parte do onze. Até chegar à final, em Alvalade, que perdeu com o Spartak de Moscovo por 3-1, eliminou, a seguir, o Newcastle nos quartos e o AZ Alkmaar, nas meias-finais.

O percurso vitorioso de há 18 anos é um excelente prenúncio para os leões, no caso de levarem hoje a melhor sobre o atual líder da Premier League, que nesta temporada perdeu seis vezes em todas as competições.