Sporting quer saída do vice-presidente do Conselho de Arbitragem da AF Setúbal

O Sporting defendeu, este domingo que o vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal deve deixar o cargo, referindo que dirigente teve alegados comportamentos que "nada dignificam o futebol".

"Após o apito final do encontro entre o Sporting Clube de Portugal B e o Amora Futebol Clube, o vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, Pedro Peixoto, foi protagonista de cenas que em nada dignificam o futebol", refere o clube em comunicado.

Os leões consideram que o vice-presidente do Conselho de Arbitragem da AF Setúbal teve comportamentos que representam "oposto dos valores do futebol português", acusando-o de estar num conjunto de adeptos "do clube visitado a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff".

"A Sporting SAD considera que Pedro Peixoto não reúne condições de entrar num estádio como adepto e considera inaceitável que alguém que assume este tipo de comportamentos se mantenha na vice-presidência do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal ou em qualquer outra função", acrescenta.

O Amora venceu o Sporting B por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da série B da Liga 3.